Grok nedir? Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'un özellikleri nelerdir?

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 07.11.2023 - 00:10

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, xAI'ın "ilk yapay zekasını" seçilmiş bir gruba sunacağını bildirdi.

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi" değerlendirmesinde bulundu.

Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI temmuz ayında kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği ifade edilmişti.

Yapay zeka sohbet robotu Grok özellikleri neler?

Elon Musk, OpenAI ile altın bir fırsatı kaçırmış olmasına rağmen, başlangıcından bu yana yapay zeka gelişmelerine dahil oldu. Bu nedenle, yakın zamanda bu teknolojiye yeni gözlerle bakmaya karar verdi ve yakında bu alanda bir teklif sunacağının sözünü verdi. İşte xAI ve şimdi de onun sohbet robotu Grok böyle ortaya çıktı.

Sadece birkaç saat önce tanıtılan Grok, yapay zeka alanında bir tekliften daha fazlası olmayı vaat ediyor. Elon Musk, kullanıcıya güvenilir ve ilginç bilgiler sunmak için X ve İnternet’teki tüm bilgilere gerçek zamanlı olarak erişebileceğini garanti ediyor. Ayrıca eşsiz bir mizah anlayışına da sahip olacak.