Hayaldi, hayal olarak kaldı: Hyperloop One yolcuğu tamamen bitti

Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:56

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:56

Elon Musk'ın farklı bir dünya sunması beklenen projesi sona eriyor. Hyperloop One şirketinin 31 Aralık 2023 tarihinde faaliyetlerine son vereceği açıklandı. Eski adı Virgin Hyperloop olan şirket, Bloomberg'ün bildirdiğine göre resmi bir açıklama gelmese de kalan işçilerini de çıkarttıktan sonra bu ay sonunda tamamen kapatılıyor.

HYPERLOOP ONE SERÜVENİ TAMAMEN BİTTİ

Fütüristik bir girişim olarak ilk kez 10 yıl önce Elon Musk'ın hayali ortaya çıkan proje, temelde çok daha hızlı bir ulaşım vadediyordu. Şirket kurulduğunda, 450 milyon dolarlık bir yatırım toplamayı başarmıştı.

Bu şirketin önerdiği en dikkat çeken yolculuk senaryosu ise Los Angeles'tan San Francisco'ya yalnızca 30 dakikada yapılacak yolculuk olmuştu. Fikir, dünya çapındaki mühendisleri ve yatırımcıları çekse de gerçeğe dönüşemedi.

Ultra yüksek hızda trenlerin kullanılacağı bu projede, ilk aşamada yük ve yolcu taşımacılığının yapılacağı söyleniyordu. Geçen yıl şirket konu hakkında bir açıklama yapmış ve çoğunlukla yük taşımacılığının yapılacağı belirtilmişti.

Uzun yıllardır projenin test sürüşünün yapılmasının ardından önemli bir gelişme yaşanmamıştı ve başarısızlıkla sonuçlanacağının sinyallerini o zamandan itibaren vermeye başlamıştı. Geçen yıl şirket Dubaili bir şirket olan DP World altına girmişti ve Virgin adı çıkartılarak Hyperloop One olarak anılmaya başlanmıştı.

Buna göre Hyperloop One'ın yeni sahibi DP World, öncelikle çalışanları işten çıkarttı şimdi de inşa edilen test tüpünü ve diğer malzemeleri satışa çıkartıyor.