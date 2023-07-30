Elon Musk'ın son hamlesi ortaya çıktı: 'Tweet' ve 'retweet' tarihe karışıyor
Twitter, artık X harfini ve logosunu benimsediği gibi platform üzerinde de rweet ve retweet ibarelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Bazı beta kullanıcılarının aktardığına göre bu ibarelerin post ve repost olarak güncelleneceği kaydedildi.
Elon Musk ani bir kararla popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ın adını ve logosunu değiştirdi. Musk'ın bu hamlesi kullanıcılardan büyük tepki alsa da hiçbir şey ünlü iş insanına geri adım attırmadı. Şimdi ise platformda "Tweet" ve "Retweet" ibarelerinin kaldırılmasına hazırlanılıyor.
Elon Musk, Twitter'ın yeni adının X olacağını açıkladıktan sonra platformun logosu, ismi ve hatta şirket çalışanlarının hesaplarındaki rozetler bile değişti.
Musk'ın son hamlesi ise Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürmek oldu. Binaya X tabelası asıldı bile.
O İFADELER DE DEĞİŞECEK
Ardından aylık 541 milyon kullanıcısı olan X'te, paylaşılan gönderilere "Tweet" demek yerine "Post" ibaresinin kullanıldığı görüldü.
Öte yandan kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı "Retweet" için ise "Repost" ibaresinin kullanılacağı açıklandı.
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