Elon Musk'ın Starlink uyduları Dünya için zararlı mı?

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:40

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:40

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX'in uyduları hakkında eski NASA fizikçisinden korkutan bir uyarı geldi. İddiasına göre Starlink uyduları Dünya'nın manyetik alanını aşındırıyor. Üzerinde yaşadığımız gezegenin çekirdeği, sıvı haldeki metallerden oluşuyor.

Bu da yerkürenin kuzey ve güney kutuplarıyla devasa bir mıknatıs gibi çalışmasına sebep oluyor.Her iki kutup da coğrafi kutup noktalarına benzer yerlerde bulunuyor. Manyetik alan yerküre etrafındaki güçlerin oluşturduğu bir "katman" olarak da görülüyor.

DÜNYA'NIN MANYETİK ALANI DEĞİŞİP BİZİ ZEHİRLEYEBİLİR Mİ?

Bilimsel çevrelere göre Dünya'nın manyetik alanı zaten çok değişken. Hatta yerkürenin manyetik alanı o kadar değişken ki, dünyanın oluşumundan bu yana kuzey ve güney kutupları pek çok kez yer değiştirdi. Mevcut yapı ise son 700 yıldır aynı şekilde duruyor ancak her an bunun değişmeye başlaması söz konusu olabilir.

Eski bir NASA fizikçisi olan Dr. Sierra Solter-Hunt yeni araştırmasında SpaceX’in her saat başı 1,3 tondan fazla kablosuz internet uydu kalıntısını Dünya atmosferinde yakarak yörüngede metal bir iletken parçacık tabakası oluşturduğunu tahmin ediyor.

DailyMail'e açıklamalar yapan Solter-Hunt, sonuçlara şaşırdığını söylüyor ve uzay endüstrisinden kaynaklanan metal tozu birikimi konusunda daha fazla konuşulması gerektiğini söylüyor.

Olması düşük ihtimal olarak görülse de uydulardan gelen parçacıkların metal çöpleri oluştaracağını ve tek bir bölgede toplanmalarına neden olabileceğini aktarıyor.

Bu tarz yüklü metal tozu tabakası, Mars ve Merkür’ün kaderine benzer bir şekilde atmosfer sıyrılmasına neden olabilir.

Şu anda Dünya yörüngesinde 10 bin civarında uydu olsa da bu sayı 15 yıl sonunda 100 bini aşacak, bu hale geldiğinde ise her şey için çok geç olacak. Dünya’nın doğal manyetik alanı, gezegenimizi ve üzerindeki yaşamı kozmik radyasyondan koruduğu için bozulması ya da bir şekilde değişmesi canlı yaşamını tehdit edebilir.