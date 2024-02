Ukrayna iddia etmişti: Elon Musk'tan 'Starlink' yanıtı

Ukrayna, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in Rusya tarafından kullanıldığını iddia etti. Ukrayna istihbaratı, Rus kuvvetlerinin işgal ettiği topraklarda uydu interneti için Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Starlink terminallerini kullandığını ileri sürdü.

Elon Musk, pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın devam eden savaşta Rus ordusunun Starlink'i kullandıkları yönündeki iddialarının asılsız olduğunu söyledi. İddiaların doğru olmadığını açıklayan Musk, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir dizi yanlış haberde SpaceX'in Rusya'ya Starlink terminalleri sattığı iddia edilmektedir. Bu kesinlikle yanlıştır. Bildiğimiz kadarıyla Rusya'ya doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir Starlink satılmamıştır"

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.