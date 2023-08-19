Elon Musk'ın X planında tasarım güncellemesi var

Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:30

Eski Twitter, yeni X, tasarım tarafında da büyük bir değişiklik yaşayabilir.

Daha önce Elon Musk'ın pek de hoşlanmadığı bazı internet sitelerine X üzerinden yavaşlatma uygulandığı söylenmişti. İnternet sitelerinin resmi X hesaplarındaki paylaşımlarda yaşanan gelişmenin düzeldiği söylendi. Ancak bu sefer de tasarımda değişiklik gündeme geldi.

Arayüzü daha güzel hale getirmek isteyen Musk, bu konu hakkında sadece fikrini söyledi. Ancak bu tarz paylaşımlar yaptığında X'in değişim geçirmesi çok da zaman almıyor.

X için önümüzdeki günlerde tasarım değişikliği yolda gibi görünüyor.