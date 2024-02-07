Elon Musk'tan ilginç çalışan yorumu; 'fabrikada uyusunlar'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:03

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:03

Elon Musk, Tesla'nın 2025 yılında üretimine başlayacağı ve kod adı "Redwood" olan modelle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yatırımcılarla dördüncü çeyrek kazançları üzerine bir etkinlik gerçekleştiren Musk, bu süreçte mühendislerin fabrikada yatmaları gerekeceğini ifade etti.

Musk, yatırımcı toplantısında "Mühendilerin gerçekten de üretim hattında yaşamasına ihtiyacımız var." derken, bu durumun gerekçesi olarak da yeni teknolojileri gösterdi. Musk, "Pratikte üretim hattında yaşayacağız. Pratikte değil, üretim hattında yaşayacağız." dedi.

TESLA ÇALIŞANLARININ İLK FABRİKADA 'YAŞAMA' DENEYİMİ DEĞİL

Webtekno'da yer alan habere göre Elon Musk sık sık çalışanlarının önüne koyduğu neredeyse imkânsız son teslim tarihleriyle haberlere konu oluyor. Musk daha önce de çalışanların daha uzun süreler boyu çalışmaları gerektiğini düşündüğünü belirten açıklamalar yapmıştı. Şimdi de 2025'in ikinci yarısında üretimi başlayacak ve geniş kitlelere yönelik olacak araç için çalışanları fabrikalarda yatırmaya hazırlanıyor.

Daha önce de The Verge'e açıklamalarda bulunan bir eski Tesla çalışanı, çalışanların 12 saatlik uzun vardiyalardan sonra sık sık fabrikada yerlerde yatmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti. Musk da "üretim cehennemi" olarak adlandırdığı, 2017 yılında çıkan Model 3'ün üretim sürecinde üç yıl boyunca teknik olarak fabrikada yaşayıp masasının altında yattığını ifade etmişti. Yeni dönemin sonunda ise Musk, rakip üretim tekniklerinden bir boy önde olacaklarına inanıyor.

Son dönemde BYD gibi Çinli üreticilerle kıyasıya bir rekabet içerisine giren Tesla, 2025 yılında 30 bin doların altında fiyat etiketine sahip bir model çıkarmaya hazırlanıyor.