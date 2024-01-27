Liderlik yarışında Elon Musk'ı solladı: Zirvenin yeni sahibi oldu
Forbes dergisinin internet sitesine göre LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) şirketler grubunun başkanı Bernard Arnault, Amerikalı girişimci Elon Musk'ı sollayarak, dünyanın en zengin insanı oldu.
Forbes'a göre, Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükseldi.
Elon Musk, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşarak ikinci sıraya düştü.
Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip ediyor.
İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett (125.9 milyar dolar) ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates (122.8 milyar dolar) de yer alıyor.
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