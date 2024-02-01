Elon Musk'tan Çin itirafı: 'Dünyadaki çoğu otomobil şirketi yerle bir olacak'

Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:10

Güncelleme: 01.02.2024 - 14:10

Tesla CEO'su Elon Musk ve şirketi Tesla, son birkaç yılda eski otomobil üreticilerini geride bırakarak ve bir elektrikli aracı (EV) ilk kez Avrupa'nın en çok satanlar listesinin zirvesine taşıyarak kayda değer bir başarı elde etti. Ancak Tesla'nın yükselişteki CEO'su bile bu hafta Çinli elektrikli araç markalarının yarattığı tehdidi anlatırken sözlerini sakınmadı.

Tesla CEO'su BYD gibi Çinli markaları için "son derece iyi" ve ''dünyadaki en rekabetçi" markalar olarak ifadelerini kullandı.

Bir kazanç çağrısında bulunan Musk, diğer ülkeler Uzak Doğu'dan gelen yeni elektrikli otomobil dalgasını engellemek için ticari engeller koymazsa Çin'in otomobil üreticilerinin küresel muhalefetlerini "yıkacakları" konusunda uyardı.

TİCARİ ENGELLEME ÇAĞRISI

Reuters, Musk'ın analistlere "Eğer ticari engeller konulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu yerle bir edecekler" dediğini bildiriyor. Musk, 2011 yılında dünya hâkimiyeti şansını küçümsediği Çin endüstrisi için kinayeli bir şekilde "Son derece iyiler" demişti.

Tesla patronunun açık uyarısı, BYD'nin 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en çok satan elektrikli araç firması olmak için Amerikan şirketini geçmesinden kısa bir süre sonra geldi. Yalnızca bataryalı elektrikli araç satışında Tesla 1.8 milyon adetle BYD'yi ikinci sırada bıraksa da hibritler ile birlikte bir bütün olarak elektrikli araç satışında BYD liderliği ele geçirmişti.

Çin ayrıca 2023 yılında dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olarak Japonya'yı geride bıraktı ve satış faaliyetlerini Avrupa'ya doğru genişletmeye başladığında 2024 yılında da bu başarıyı tekrarlayacağa benziyor.

EN UYGUN TESLA MODELİ GELİYOR

Musk, Batılı otomobil patronları arasında Çin tehdidinden endişe duyan tek kişi değil ve bu nedenle çalışmalar da yapıyor. Kısa süre önce Tesla'nın 2025 yılında şu anda kod adı Redwood olan yeni bir küçük crossover'ın üretimine başlayacağı öğrenilmişti. Giriş seviyesi model, Tesla EV'nin üretim maliyetlerini düşürecek yeni bir platformdan yararlanarak Tesla'nın bu aracı 30 bin doların altında bir fiyatla pazara sunmasını sağlayacak. İlk otomobiller 2025'in ikinci yarısında Tesla'nın Teksas fabrikasında üretilecek, ancak üretim muhtemelen bir sonraki yıl firmanın ABD dışındaki diğer fabrikalarına da yayılacak.