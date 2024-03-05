Elon Musk'tan ilginç paylaşım: Meta sözcüsü Instagram ve Facebook'a erişim sorununu X'ten duyurdu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 21:18

Güncelleme: 05.03.2024 - 21:38

İnstagram ve Facebook kullanıcılarına bu akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yarattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meta İletişim Direktörü Andy Stone "İnsanların erişim sıkıntısı yaşadığının farkındayız ve bunun için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Andy Stone'un kullanıcılarına açıklamasını X platformundan yapmasını fırsat bilen Elon Musk ise bu paylaşımı tiye alan bir fotoğrafla kendi X hesabından bir gönderi yayınladı.