Araştırma: Dünyada en fazla hangi emoji kullanılıyor?

FARKLI BİR ÜLKEDE OLUMSUZ ANLAMI OLABİLİR

Türkiye'de de en fazla sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi tercih ediliyor. Bu emoji, çoğu ülkede zirvede yer alsa da en fazla kullanılan emojiler bazı ülkelerde değişiklik gösteriyor. Örneğin, Birleşik Krallık'ta kalp, Hindistan'da birleşen eller (dua eden eller), Suudi Arabistan'da beyaz kalp, İsviçre'de ülke bayrağı emojisi daha fazla kullanılıyor.