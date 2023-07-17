Araştırma: Dünyada en fazla hangi emoji kullanılıyor?
Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor. 17 Temmuz da 2014'ten bu yana "Dünya Emoji Günü" olarak kutlanıyor.
Crossword-Solver isimli web sitesinin 75 ülkede yaptığı araştırmasına göre, şu anda kullanımda olan 3 binden fazla emoji bulunuyor ancak Binlerce emoji bulunsa da bazıları kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor.
En fazla kullanılan emojiler listesinin ikinci sırasında kalp emojilsi yer alıyor.
En fazla kullanılan emojiler listesinde ilk sırasında, "sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz" emojisi bulunuyor.
FARKLI BİR ÜLKEDE OLUMSUZ ANLAMI OLABİLİR
Türkiye'de de en fazla sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi tercih ediliyor. Bu emoji, çoğu ülkede zirvede yer alsa da en fazla kullanılan emojiler bazı ülkelerde değişiklik gösteriyor. Örneğin, Birleşik Krallık'ta kalp, Hindistan'da birleşen eller (dua eden eller), Suudi Arabistan'da beyaz kalp, İsviçre'de ülke bayrağı emojisi daha fazla kullanılıyor.
Araştırmada, emojilerin dünyanın her yerinde kullanılmasına rağmen bazı noktalarda evrensel bir dil olmadığı, bir ülkede normal sayılabilecek bir emojinin farklı bir ülkede çeşitli olumsuz anlamlar içerebileceği belirtiliyor.
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