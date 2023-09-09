Facebook'a dönüyor: Gmail için emojiyle tepki verme özelliği

E-posta hizmeti Gmail için yeni bir emojiyle reaksiyon özelliği geliyor. Twitter gibi uygulamalarda yer alan özellik, e-postalara emoji eklemeyi sağlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:58
Facebook'a dönüyor: Gmail için emojiyle tepki verme özelliği
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Kodların arasında fark edilen yeni özellik, e-postalara emoji ile tepki vermeyi sağlayacak. AssembleDebug tarafından Gmail'in Android tarafındaki kodlarında bulunan özellik, kişilerin aldıkları e-postalara reaksiyon göstermesini de kolaylaştırmış olacak. 

E-POSTAYA EMOJİ EKLEME ÖZELLİĞİNİN NE ZAMAN GELECEĞİ BİLİNMİYOR

Özellik daha önce de Gmail'in iOS uygulamasında görülmüştü. Android tarafı için de test edildiği öğrenilen özelliğin uygulamaya gelecek olması artık neredeyse kesinleşmiş oldu. 

Ortaya çıkan bilgilerde kullanıcılar emojileri gelen e-postaların üst kısmında yer alan üç noktadan ekleyebilecek.

Yeni reaksiyon ekleme özelliğinin ayrıntıları henüz bilinmiyor. Burada hangi emojilerin yer alacağı ya da iOS/ Android kullanıcıları için farklılıklar olacak mı ilerleyen günlerde belli olacak.


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