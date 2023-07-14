iPhone'lara gelmesi muhtemel 10 yeni emoji

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:19

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:19

Dünyanın her yerinde internette sadece emojilerle sohbet etmek artık büyük oranda mümkün. Günümüzde her işletim sistemi ve cihaz tarafından desteklenen 3600’den fazla emoji bulunuyor. Üstelik bu sayı düzenli olarak artıyor.

Emojileri değerlendiren ve onaylayan Unicode Consortium organizasyonu, son paylaşımında çok yakında Apple cihazlar için yayınlanabilecek yeni emojileri de paylaştı.

WebTekno'nun aktardığına göre; Apple kullanıcıları, yakında 10 yeni emojiye sahip olabilir.

İşte iOS’a gelebilecek yeni emojiler...

Yukarıda görünen görsellerde yer alan emojilerden ilk üç satır tamamen yeni emojilerden oluşuyor.

Bu emojilerin adları ise soldan sağa düzende şu şekilde:

Yatay kafa sallama

Dikey kafa sallama

Anka kuşu

Misket limonu

Kahverengi mantar

Kırılmış zincir

Aile: Yetişkin, yetişkin, çocuk

Aile: Yetişkin, çocuk, çocuk

Aile: Yetişkin, çocuk

Aile: Yetişkin, yetişkin, çocuk, çocuk

Alt iki satırda gördüğümüz emojiler ise altı mevcut emojilerin çeşitlendirilmiş tiplerinden oluşuyor. Bu emojiler mevcut emojilerin kombinasyonuyla oluşturulabiliyor. Örneğin halihazırda mevcut olan koşan kişi emojisine yan ok emojisi eklendiğinde ortaya sağa doğru koşan bir kişi emojisi çıkacak.

Bu emojilerin tamamı şu anda taslak olarak oluşturulmuş durumda. Emojilerin ne zaman onaylanacağı ve kullanıma sunulacağı henüz kesin değil. Aynı zamanda emojilerin tasarımları da ilerleyen süreçte değiştirilebilir.