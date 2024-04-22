En çok hangi markalar için IMEI kaydı yapıldı?
Yeni açıklanan verilere göre IMEI kaydında Samsung ve Apple markalarının telefonları başı çekiyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeni IMEI kaydı verileri açıklandı. Buna göre kullanıcıların en çok IMEI kaydı yaptırdığı markalar Samsung ve Apple olduğu ortaya çıktı.
APPLE VE SAMSUNG BAŞI ÇEKİYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu 2023 son çeyrek raporunda Türkiye'nin ithal ettiği telefon sayısı da belli oldu. Dünya'nın BTK'nın raporundan aktardığı verilere göre Türkiye'de 12 milyon 53 bin telefon bulunuyor.
Toplamda 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı yapılmış. IMEI kaydı yapılan cihazlardan 3 milyon 639 bini Samsung'a ait cihazlar olurken, Apple tarafında bu kayıt verisi 3 milyon 181 bini buldu.
IMEI haberleri IMEI kayıt ücreti haberleri IMEI düzenlemesi haberleri Samsung haberleri Apple iPhone haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!