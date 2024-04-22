En çok hangi markalar için IMEI kaydı yapıldı?

Yeni açıklanan verilere göre IMEI kaydında Samsung ve Apple markalarının telefonları başı çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:49
En çok hangi markalar için IMEI kaydı yapıldı?
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeni IMEI kaydı verileri açıklandı. Buna göre kullanıcıların en çok IMEI kaydı yaptırdığı markalar Samsung ve Apple olduğu ortaya çıktı. 

APPLE VE SAMSUNG BAŞI ÇEKİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu 2023 son çeyrek raporunda Türkiye'nin ithal ettiği telefon sayısı da belli oldu. Dünya'nın BTK'nın raporundan aktardığı verilere göre Türkiye'de 12 milyon 53 bin telefon bulunuyor.

Toplamda 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı yapılmış. IMEI kaydı yapılan cihazlardan 3 milyon 639 bini Samsung'a ait cihazlar olurken, Apple tarafında bu kayıt verisi 3 milyon 181 bini buldu.


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