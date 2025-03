En çok indirilen PlayStation oyunları hangileri?

Yayınlanma: 17.03.2025 - 22:04

Güncelleme: 17.03.2025 - 22:04

Sony, PlayStation'da en çok indirilen oyunları açıkladı. Küresel anlamdaki PS oyuncularının en çok indirdiği oyunları her ay açıklayan Sony, Şubat 2025 için listeyi yayınladı. Buna göre ABD/Kanada'da en çok Monster Hunter Wilds indirildi. Avrupa'da ise Kingdom Come: Deliverance II indirilmiş.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI

Bölge bölge en çok indirilen oyunlar listeleniyor. Sırasıyla ABD/Kanada tarafında ikinci indirilen oyun NBA 2K25 olurken, üçüncü sırayı Kingdom Come: Deliverance II alıyor. Sırasıyla, Call of Duty: Black Ops 6, GTA V, Madden NFL 25, Minecraft, PGA Tour 2K25, Phasmophobia ve FC 25 en çok indirilen ilk 10 oyun oluyor.

Avrupalı PS oyuncuları ise en çok Kingdom Come: Deliverance II oynuyor, ikinci sırada, Monster Hunter Wilds ve üçüncü sırada FC 25 oynanıyor. Listenin geri kalanı ise sırasıyla; GTA V, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 6, NBA 2K25, It Takes Two, F1 24 ve Hogwarts Legacy oluyor.