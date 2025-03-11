Indiana Jones and the Great Circle, PlayStation 5'e ne zaman geliyor?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 18:43

Güncelleme: 11.03.2025 - 18:43

MachineGames'in oyunu Indiana Jones and the Great Circle, geçen yılın aralık ayında oyunseverlere sunulmuştu. Oyun genel anlamda beğenildi ve ilk olarak Xbox ve PC kullanıcılarına sunuldu. Oyunun PS5 tarafı için de yakında geleceği söylendi.

INDIANA JONES AND THE GREAT CIRCLE OYUNU PLAYSTATION'A GELİYOR

Oyun aralık ayından bu yana son yayınlanan rakamlara göre 4 milyondan fazla satıldı. Geliştirici tarafında MachineGames yer alıyerken, yayıncı tarafında Bethesda yer alıyor.

Billbil-kun tarafından aktarıldığına göre oyun 17 Nisan 2025'te PlayStation 5’e gelecek. Indiana Jones and the Great Circle'ın iki sürümü bulunuyor. Standart ve premium şeklinde. Premium sürümü satın alanlar oyunu 2 gün içinde oynayabilecek. Öte yandan dijital ve fiziksel sürümleri ayrı ayrı satışa çıkacak.

Oyunun ön siparişlerinin 25 Mart'ta başlatılacağı konuşuluyor. Fiyat tarafında ise standart sürümün 70 dolar, premium sürümünse 100 dolar gibi bir fiyatla sunulması bekleniyor.