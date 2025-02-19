PlayStation Plus'tan mart ayında kaldırılacak oyunlar
PlayStation Plus kütüphanesinden önümüzdeki ay yani martta kaldırılacak oyunlar belli oldu.
Sony'nin PlayStation Plus'ından önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Mart ayında toplam 9 oyun kütüphaneden kaldırılacak. Daha yeni 7 oyunu platforma ekleyen Sony, mart ayında verdiğinden fazlasını alacak.
PLAYSTATION PLUS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR
PlayStation Plus'tan mart ayında kaldırılacak oyunar arasında Resident Evil 3, Street Fighter V Champion Editon ve Final Fantasy Type-0 HD gibi oyunlar kaldırılıyor.
İşte PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar:
- Resident Evil 3
- Life is Strange 2
- Life is Strange: True Colors
- Dragon Ballz Z: Kakarot
- Street Fighter V Champion Edition
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- Final Fantasy Type-0 HD
- Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6
Etiketler: #PlayStation Plus
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