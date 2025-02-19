PlayStation Plus'tan mart ayında kaldırılacak oyunlar

PlayStation Plus kütüphanesinden önümüzdeki ay yani martta kaldırılacak oyunlar belli oldu.

PlayStation Plus'tan mart ayında kaldırılacak oyunlar
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:11

Sony'nin PlayStation Plus'ından önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Mart ayında toplam 9 oyun kütüphaneden kaldırılacak. Daha yeni 7 oyunu platforma ekleyen Sony, mart ayında verdiğinden fazlasını alacak. 

PLAYSTATION PLUS'TAN KALDIRILACAK OYUNLAR

PlayStation Plus'tan mart ayında kaldırılacak oyunar arasında Resident Evil 3, Street Fighter V Champion Editon ve Final Fantasy Type-0 HD gibi oyunlar kaldırılıyor. 

İşte PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar:

  1. Resident Evil 3
  2. Life is Strange 2
  3. Life is Strange: True Colors
  4. Dragon Ballz Z: Kakarot
  5. Street Fighter V Champion Edition
  6. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
  7. Final Fantasy Type-0 HD
  8. Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R
  9. Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Etiketler: #PlayStation Plus

İlgili Haberler

Playstation Plus şubat 2025 oyunları açıklandı

Playstation Plus şubat 2025 oyunları açıklandı
Sony PlayStation Store'dan düşük kaliteli oyunları kaldırıyor

Sony PlayStation Store'dan düşük kaliteli oyunları kaldırıyor
PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?

PlayStation Store'da indirimdeki oyunlar hangileri?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler