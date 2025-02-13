Playstation Plus şubat 2025 oyunları açıklandı
Sony'nin PlayStation Plus hizmeti için şubat ayında sunulacak oyunlar açıklandı.
Sony'nin PlayStation Plus hizmetine şubat ayında yeni oyunlar dahil oluyor. PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar hangileri oldu?
PLAYSTATION PLUS ABONELERİNE ÜCRETSİZ SUNULACAK OYUNLAR
PlayStation Plus içinde farklı abonelikler var. Burada yer alan Essential tarafına daha önce Payday 3, High on Life, Pac-Man World Re-Pac eklenmişti.
PlayStation Plus Extra ve Premium içinse gelecek oyunlar yeni açıklandı. Buna göre 18 Şubat'tan itibaren sisteme şu oyunlar geliyor:
- Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5
- TopSpin 2K25 | PS4, PS5
- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5
- SaGa Frontier Remastered| PS4
- Somerville | PS4, PS5
- Tin Hearts | PS4, PS5
- Mordhau | PS4, PS5
- Patapon 3 | PS4, PS5
- Dropship: United Peace Force | PS4, PS5
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