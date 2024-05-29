Apple Watch'u iPod'a çevirmek mümkün

Eğer bir Apple Watch'a sahipseniz isterseniz onu bir iPod'a çevirebilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:50
Apple Watch'u iPod'a çevirmek mümkün
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Bir zamanların efsanesi olan Apple'ın ürettiği iPod'lar özellikle akıllı telefonlardan müzik dinlenmesinin kolay bir hale gelmesiyle eski günlerdeki 'popülerliğini' kaybetti. iPod kullananlar ise bu dönemi özlüyor olabilir. Eski günlerdeki iPod kullanıcılarına seslenen yeni bir kit Apple Watch'ları iPod'lara dönüştürüyor. 

APPLE WATCH'LARI iPOD'A DÖNÜŞTÜREN AKSESUAR

TinyPod, resmi bir Apple ürünü değil, farklı bir üreticinin geliştirdiği bir aksesuar. Yenilenmiş bir iPod gibi görünen cihaz henüz piyasaya çıkmış değil ancak yakında çıkması planlanıyor. Akıllı saati, müzik çalara dönüştüren aparatın üstünde iPod gibi kontrol düğmeleri ve dokunmatik tuşlar bulunuyor. 

Aparat ile ilgili yapılan paylaşım ise şu şekilde:



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