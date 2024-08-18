iPhone ve Apple Watch dijital ehliyet olabilir mi?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 06:20

Güncelleme: 18.08.2024 - 06:20

Apple, yenilikçi bir adım atarak dijital ehliyetleri iPhone'lara ve Apple Watch'lara getiriyor. Şirket, iPhone ve Apple Watch'u yıllardır dijital ehliyet ve eyalet kimliği haline getirmeye çalışıyordu. İmkan, Kaliforniya'da sunulmaya başlanıyor.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu konu, pek çok kolaylığı beraberinde getirecek. Apple, bir basın bülteninde, kullanıcıların sürücü belgesini ve eyalet kimliğini dijital bir versiyonunun yakında Kaliforniya'da mevcut olacağını duyurdu.

Apple Pay ve Apple Wallet başkan yardımcısı Jennifer Bailey, Apple Wallet'a kimliklerin getirecek olmaktan heyecan duyduklarını söyledi. Kaliforniya'daki kullanıcıların güvenli bir şekilde dijital ehliyetlerini ve kimliklerini Apple Wallet ile kullanabileceklerini vurguladı.

Bu sayede kullanıcılar kimlik veya ehliyet taşıma zorunluluğu olmadan güvenle seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

Sırada olan eyaletler ise şu şekilde:

Arizona

Colorado

Georgia

Maryland

Ohio

Apple aynı zamanda Wallet uygulamasına dijital bir araba anahtarı da getirmek istiyor. Dijital anahtarları destekleyen ilk araçlar üretim hattından çıkıyor ancak teknolojinin CarPlay kadar kullanılabilir hale gelmesine daha çok var.