En çok satan katlanabilir ekranlı akıllı telefon markası belli oldu

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon üreten markalar oldukça kısıtlı. Aktif olarak üreten markalar arasında yapılan araştırmaya göre en çok satış yapan önceki yıllarda da olduğu gibi Samsung öne çıktı. Counterpoint Research tarafından aktarılan güncel verilere göre Samsung lider olsa da bir gerileme söz konusu.

2025 yılının en çok satılan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarını Samsung ardından Motorola üretmiş.

Samsung'un 2025 yılındaki pazar payı yüzde 50,9 iken Motorola'nın yüzde 44,1 oranına yükseldi.

Her iki markanın ardından kalan yüzde 5'lik pay ise diğer markalar arasında paylaşılıyor ancak Google'ın Pixel 10 Pro Fold modeliyle öne çıktığını belirtmek gerekiyor.

2025 yılında katlanabilir ekranlı telefon sevkiyatları yıllık olarak yüzde 28 oranında büyüdü. Bu büyümenin bu yıl ve gelecek yıl artması bekleniyor. Buna sebep olarak Apple'ın oyuna dahil olması gösteriliyor. Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu 2026 yılının sonuna kadar çıkması bekleniyor bu da pazarın iPhone kullanıcılarının dahil olmasıyla genişleyeceği anlamına geliyor.