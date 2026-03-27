NASA astronotu garip mor renkli ve dokunaç şekilli yumurtanın sırrını açıkladı

NASA astronotu Don Pettit tarafından çekilen bu fotoğrafta yumurta şekline sahip bir cisim ana odakta yer alıyor ve bundan adeta mor renkli dokunaç benzeri yapılar uzamış görünüyordu. Pek çok kişi bunun uzaydaki yaşamın varlığına yönelik bir paylaşım olarak yorumladı ancak gerçek ilizyonun biraz arkasında yatıyor.

Pettit, paylaştığı görselin tamamen yanlış anlaşılmasının ardından gerçeği açıkladı.

Buna göre görseldeki bu cisim filizlenmiş mor bir patatesten ibaret. Patatesin yanında yer alan cırt cırttı bant ise hobe bahçesindeki patatesi ışık düzeneğine bağlamak için konulmuş. Pettit, uzayda Spudnik-1 adını verdiği bu patatesin boş zamanlarında kurduğu minyatür bahçesinin bir üyesini olduğunu açıkladı.

Burada uzayda yetiştirmek için özellikle patates seçilmiş. Kütlesine oranla sunduğu besin değerinin yüksek olduğunu söyleyen astronot, deneyi tamamen kendi hobisi olarak sürdürüyor. Ancak yeryüzünde patates yetiştirmeye kıyasla yerçekimi olmayan ortamda patates yetiştirmek oldukça zor. Çünkü görselde de olduğu gibi kökler farklı yönlere kontrolsüzce uzayabiliyor. Aynı zamanda dünyaya kıyasla bitkiler uzayda çok daha yavaş büyüyor. Bu da uzayda tarımın farklı bir zorluğu.