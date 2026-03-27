NASA astronotu garip mor renkli ve dokunaç şekilli yumurtanın sırrını açıkladı

27.03.2026 19:45:00
Kısa bir süre önce paylaşılan ve pek çok kişinin distopik bilim kurgu senaryoları yazmasına sebep olan fotoğrafın arkasındaki gerçek açıklandı.

NASA astronotu Don Pettit tarafından çekilen bu fotoğrafta yumurta şekline sahip bir cisim ana odakta yer alıyor ve bundan adeta mor renkli dokunaç benzeri yapılar uzamış görünüyordu. Pek çok kişi bunun uzaydaki yaşamın varlığına yönelik bir paylaşım olarak yorumladı ancak gerçek ilizyonun biraz arkasında yatıyor.

Pettit, paylaştığı görselin tamamen yanlış anlaşılmasının ardından gerçeği açıkladı. 

Buna göre görseldeki bu cisim filizlenmiş mor bir patatesten ibaret. Patatesin yanında yer alan cırt cırttı bant ise hobe bahçesindeki patatesi ışık düzeneğine bağlamak için konulmuş. Pettit, uzayda Spudnik-1 adını verdiği bu patatesin boş zamanlarında kurduğu minyatür bahçesinin bir üyesini olduğunu açıkladı. 

Burada uzayda yetiştirmek için özellikle patates seçilmiş. Kütlesine oranla sunduğu besin değerinin yüksek olduğunu söyleyen astronot, deneyi tamamen kendi hobisi olarak sürdürüyor. Ancak yeryüzünde patates yetiştirmeye kıyasla yerçekimi olmayan ortamda patates yetiştirmek oldukça zor. Çünkü görselde de olduğu gibi kökler farklı yönlere kontrolsüzce uzayabiliyor. Aynı zamanda dünyaya kıyasla bitkiler uzayda çok daha yavaş büyüyor. Bu da uzayda tarımın farklı bir zorluğu. 

İlgili Haberler

Dijital oyun geliştirenlere 5 yılda 2 milyar lira destek verildi
Dijital oyun geliştirenlere 5 yılda 2 milyar lira destek verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital oyun geliştiren 5 bin 145 KOBİ'ye son 5 yılda KOSGEB tarafından 2,3 milyar liraya yakın(güncel kur 44,2 iken 52 milyon dolar) yaklaşık destek ödemesi yapıldığını bildirdi.
Plastik kaplar yiyecek saklamak ve ısıtmak için güvenli mi?
Plastik kaplar yiyecek saklamak ve ısıtmak için güvenli mi? Plastik kaplar yiyecek ve içecekleri saklamak, dondurmak, ısıtmak ve taşımak için kullanılıyor. Bazı bilim insanları, plastikteki kimyasalların sağlığımıza zarar verme potansiyeline sahip olmasından endişeli.
ChatGPT için geliştirilen yetişkin modu rafa kaldırıldı
ChatGPT için geliştirilen yetişkin modu rafa kaldırıldı ChatGPT için geliştirildiği söylenen yetişkin modu için karar verildi. Yetişkin modu daha sunulmadan rafa kaldırıldı.