En çok satılan telefonlarda hangi işlemciler yer alıyor?

Analiz şirketi Counterpoint tarafından 2025 yılındaki telefon verileri gelmeye devam ediyor. Yeni yayınlandığı kadarıyla mobil işlemciler arasında en popüler belli oldu. Mobil işlemci tarafında MediaTek ve Qualcomm arasında büyük bir rekabet var. Özellikle amiral gemisi telefonlarda kullanılan Qualcomm işlemcilerin yanında, orta segment ve daha fazla kişiye ulaşan telefonlarda MediaTek işlemciler kullanılıyor.

EN ÇOK MEDIATEK İŞLEMCİLİ CİHAZLAR TERCİH EDİLMİŞ

Paylaşılan verilere göre MediaTek başarıyı orta ya da üst segment grubunda kullanılan Dimensity 8400 işlemciden kazanıyor. Yüzde 36'lık bir pazar payına sahip olan MediaTek, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başarmış.

Qualcomm ise yüzde 28 ile MediaTek'in altında yer alıyor.

Bu işlemciler Android kullanıcılarını temsil ederken, Apple da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 kayıp yaşamış. Apple'ın kendi işlemicisinin pazar payı yüzde 17'ye gerilemiş.

UNISOC yüzde 10 pazar payı ile dördüncü olurken, Samsung yüzde 5 ile Huawei ise HiSilicon ile alt sıralarda yer alıyor.