En hızlı akıllı telefonlar belli oldu!
Şubat 2022'nin en hızlı telefonları belli oldu. Akıllı telefonları karşılaştıran Antutu'nın yayımladığı listeye göre zirvede iQOO 9 Pro var.
Akıllı telefonların performanslarını test eden ve karşılaştıran AnTuTu, şubat ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı.
İŞTE ŞUBAT AYININ EN HIZLILARI
Shift Delete'in haberine göre, AnTuTu’ya göre ocak ayının en hızlı Android telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan, 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip iQOO 9 Pro oldu. Toplamda 997 bin 944 puan alan cihazı, 993 bin 203 puanlı Xiaomi 12 Pro takip etti.
Üçüncü sırada sektördeki aktifliğini artıran ve eski günlerine geri dönmeye çalışan Motorola’nın Edge 30 Pro modeli yer aldı. 974 bin 272 puan alan akıllı telefonu 938 bin 502 puanla geçtiğimiz ayın başlarında tanıtılan Galaxy S22 Ultra‘nın Snapdragon 8 Gen 1’den güç alan sürümü takip etti. Beşinci sırada ise yine aynı cihazın Exynos 2200‘lı versiyonu bulunuyor.
İşte şubat ayının en hızlı 10 Android telefonu:
iQOO 9 Pro – 997 bin 944
Xiaomi 12 Pro – 993 bin 203
Motorola Edge 30 Pro – 974 bin 272
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 938 bin 502
Galaxy S22 Ultra (Exynos) – 906 bin 838
Red Magic 6 – 861 bin 827
OnePlus 9 Pro – 841 bin 464
ROG Phone 5 – 826 bin 414
realme GT – 825 bin 986
iQOO 7 – 825 bin 409
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