En hızlı Apple cihazlar listesinde iPhone 14 şaşırttı

23 Ekim 2022 Pazar, 12:37

AnTuTu her ay en hızlı cihazların bir listesini yayımlıyor. Eylül ayının da en hızlı Apple cihazlarını teste sokan ve onları puanlayan platformdan şaşırtan bir sonuç çıktı. Yeni tanıtılan ve Apple'ın en hızlı ve güçlü cihazı olması beklenen iPhone 14'ler beklenen performansı gösteremediler. Özellikle standart iPhone 14 ilk 10'da son sırada yer aldı.

İŞTE EN HIZLI APPLE CİHAZLAR LİSTESİ

Yayımlanan listeye göre en hızlı Apple cihaz şaşırtmayacağı şekilde iPad Pro 5 (12.9 inç) oluyor. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında da iPad'ler bizleri karşılıyor. İkinci sırada iPad Pro 5 (11 inç), üçünü sırada iPad Air 5 yer alıyor. Dördüncü sırada iPhone 14 Pro'yu iPhone 14 Pro Max takip ediyorken, altıncı sırada yine iPad Pro 3 (12.9 inç) var.

Listenin yedinci ve sekizinci sırasında iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro yer alıyor. Sırasıyla listenin son iki sırasında iPad Pro 4 (12.9 inç) ve iPhone 14 var.

iPhone 14'ün ülkemizde 6.1 inçlik boyutta başlangıç fiyatı 30 bin 999 TL.