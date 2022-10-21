iPhone kullanıcıları için iOS 16.1 ile gelecek yeni özellikler
Apple'ın kısa bir süre önce sunacağı ortaya çıkan iOS 16.1 güncellemesiyle yeni özellikler iPhone kullanıcıları için geliyor. Peki tam olarak neler gelecek?
iPhone 14'ün tanıtılmasıyla beraber diğer iPhone kullanıcılarına da sunulmaya başlanan iOS 16, bazı hatalar ile kullanıcıları çileden çıkartmıştı. Ekrandan kameraya kadar güncellemeyi indirenlerin yaşadığı sorunlar ara güncellemelerle çözülmeye çalışılmıştı. Şimdi ise iOS 16.1'in tam sürümü 24 Ekim'de geliyor. Apple'ın yaptığı bu tarih açıklamasına ek olarak güncelleme ile kullanıcılara gelecek özellikler de var.
iOS 16.1 İLE KULLANICILARA GELECEK 8 ÖZELLİK
Bu özellikler iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı, üçüncü taraf uygulamalar için Canlı Etkinlikler, temiz enerji ile şarj özelliği, Apple Watch zorunluluğu olmadan Apple Fitness+, Home için Matter aksesuarları, Apple Cüzdan uygulamasında Apple Card hesabı, Cüzdan uygulaması için şifre paylaşımı, Dynamic Island için ulaşılabilirlik desteği oluyor.
iCloud tarafındaki yenilikte artık fotoğraf paylaşımı aile üyeleri olarak işaretlenen bireylerle ve arkadaşlarınızla çok daha pratik bir şekilde paylaşım yapmak mümkün olacak.
Canlı Etkinlikler özelliği genişleyerek, maç skoru veya yemek siparişi gibi diğer uygulamalar üzerinden yapılan ancak takip edilmek istenen etkinlikleri takip etmeyi sağlayacak.
Bir süre önce ortaya çıkan temiz enerji ile şarj temelde, şebeke daha temiz/iyi enerji kaynakları kullandığı zamanlar için şarj sürelerini optimize ederek iPhone'un karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.
Dynamic Island için eklenecek özellik tek ile kullanım sağlıyor. Bu sayede daha iyi ve pratik bir deneyim sunulmuş olacak.
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