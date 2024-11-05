En iyi Windows uygulamaları neler oldu?
Microsoft her yıl yaptığı Microsoft Store Ödülleri'nin sonuçlarını açıkladı. Microsoft'un belirlediğine göre en iyi Windows uygulamaları belli oldu.
Microsoft tıpkı Apple gibi uygulamaları değerlendiriyor ve yılın en iyi uygulamalarını açıklıyor. 3 yıldır yapılan bu değerlendirme Microsoft Store'da yer alan uygulamaları tanımayı da sağlıyor. İşte 2024 yılının en iyi Windows uygulamaları:
Microsoft bu ödüller hakkında şu açıklamayı yapıyor:
"Windows, tüm uygulama kategorilerinin gelişmesini sağlayan açık bir platformdur. Bireysel geliştiricilerden dağıtılmış projelere, açık kaynaklı girişimlere ve büyük şirketlere kadar geliştirici toplulukları dünya çapındaki Windows kullanıcıları için yenilikçi, ilgi çekici ve pratik uygulamalar geliştiriyor. Ve kullanıcıların bu içeriği keşfetmesi için en iyi yer Windows'daki Microsoft Store'dur."
Farklı kategorilerde uygulamalar bulunuyor. Müzik kategorisinde en iyi Apple Music olurken, Sosyal kategorisinde ise Pinterest yer alıyor.
İşte listenin tamamı:
AI Kategorisi - Algoriddim dJay Pro Algoriddim
Yaşam Tarzı Kategorisi - Diarium Jornal & Dairy
Kişisel Finans Kategorisi - TradingView
İş Kategorisi - Gamma
Eğitim Kategorisi - Typing Land
Üretkenlik Kategorisi - Yapılacaklar Listesi ve Planlayıcı
Müzik Kategorisi - Apple Music
Sağlık ve Fitness Kategorisi - F.lux
Tıbbi Kategori - Tam Anatomi 2024
Geliştirici Araçları Kategorisi - on-my posh
Sosyal Kategori - Pinterest
Yaratıcılık Kategorisi - Adobe Express
Oyun Kategorisi - Asphalt Legends Unite
Yükselen Yıldız Kategorisi (Microsoft Store'da yeni) - Endel Music: Focus, Sleep, Relax
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