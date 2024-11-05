En iyi Windows uygulamaları neler oldu?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 01:10

Güncelleme: 05.11.2024 - 01:10

Microsoft tıpkı Apple gibi uygulamaları değerlendiriyor ve yılın en iyi uygulamalarını açıklıyor. 3 yıldır yapılan bu değerlendirme Microsoft Store'da yer alan uygulamaları tanımayı da sağlıyor. İşte 2024 yılının en iyi Windows uygulamaları:

Microsoft bu ödüller hakkında şu açıklamayı yapıyor:

"Windows, tüm uygulama kategorilerinin gelişmesini sağlayan açık bir platformdur. Bireysel geliştiricilerden dağıtılmış projelere, açık kaynaklı girişimlere ve büyük şirketlere kadar geliştirici toplulukları dünya çapındaki Windows kullanıcıları için yenilikçi, ilgi çekici ve pratik uygulamalar geliştiriyor. Ve kullanıcıların bu içeriği keşfetmesi için en iyi yer Windows'daki Microsoft Store'dur."

Farklı kategorilerde uygulamalar bulunuyor. Müzik kategorisinde en iyi Apple Music olurken, Sosyal kategorisinde ise Pinterest yer alıyor.

İşte listenin tamamı:

AI Kategorisi - Algoriddim dJay Pro Algoriddim

Yaşam Tarzı Kategorisi - Diarium Jornal & Dairy

Kişisel Finans Kategorisi - TradingView

İş Kategorisi - Gamma

Eğitim Kategorisi - Typing Land

Üretkenlik Kategorisi - Yapılacaklar Listesi ve Planlayıcı

Müzik Kategorisi - Apple Music

Sağlık ve Fitness Kategorisi - F.lux

Tıbbi Kategori - Tam Anatomi 2024

Geliştirici Araçları Kategorisi - on-my posh

Sosyal Kategori - Pinterest

Yaratıcılık Kategorisi - Adobe Express

Oyun Kategorisi - Asphalt Legends Unite

Yükselen Yıldız Kategorisi (Microsoft Store'da yeni) - Endel Music: Focus, Sleep, Relax