En popüler web tarayıcıları açıklandı! Apple ve Google'ın rekabeti devam ediyor!
Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları açıklandı. Ortaya çıkan bilgilere göre Google ve Apple arasında büyük bir rekabet oluştu.
Web tarayıcıları, internet kullanıcılarının en temel araçlarından biri olarak önemini koruyor. Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi popüler tarayıcılar arasındaki rekabet ise pazar paylarını belirliyor. Eylül 2023 itibariyle, bilgisayar ve mobil platformlarda en popüler web tarayıcıları şu şekilde sıralandı:
- Google Chrome: Yüzde 63.45 pazar payı ile birinci sırada yer alıyor.
- Safari: Yüzde 19.91 kullanım oranı ile ikinci sırada bulunuyor ve Apple'a ait.
- Microsoft Edge: Yüzde 5.29 kullanım oranı ile üçüncü sırada geliyor. Son dönemde yapay zeka özellikleri ile güncellenmiş durumda.
- Mozilla Firefox: Yüzde 3.03
- Opera: Yüzde 2.91
- Samsung Internet: Yüzde 2,31
- UC Browser: Yüzde 0.87
- Android: Yüzde 0.56
- Yandex Browser: Yüzde 0.3
- Diğer: Yüzde 1.36
Dünya genelinde en popüler web tarayıcıları bu şekilde sıralanmıştır.
TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN TARAYICILAR NEDİR?
Türkiye'de ise en fazla tercih edilen web tarayıcıları şu şekildedir:
- Google Chrome: Yüzde 76.18 kullanım oranı ile ilk sıradadır.
- Safari: Yüzde 12.67 kullanım oranı ile ikinci sırayı almıştır.
- Samsung Internet: Yüzde 3.89 kullanım oranı ile üçüncü sıradadır.
- Opera: Yüzde 2.35
- Microsoft Edge: Yüzde 1.87
- Yandex Browser: Yüzde 1.86
- Mozilla Firefox: Yüzde 0.72
- IE: Yüzde 0.17
- UC Browser: Yüzde 0.11
- Diğer: Yüzde 0.18
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