Epic Games, 679 TL'lik oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:47

Güncelleme: 26.12.2024 - 21:47

Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyun verme konusunda elini hiç korkak alıştırmıyor ve aralık ayının sonuna kadar 16 kadar oyunu ücretsiz veriyor. Platformda ücretsiz olarak verilecek yeni oyun ise belli oldu.

EPIC GAMES'İN VERDİĞİ ÜCRETSİZ OYUN GHOSTRUNNER 2 OLDU

Epic Games'te ücretsiz olarak verilen bir diğer oyun Ghostrunner 2 oldu. Oyun normalde 679,99 TL'ye satılıyordu. Oyun, kampanya sonrası ücretsiz olarak veriliyor.

Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 27 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Ghostrunner 2, kıyamet sonrası bir siberpunk geleceğinde geçen hardcore bir FPP slasher oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda en iyi siber ninja olmaya çalışıyorsunuz ve oyun sonu canavarlarıyla karşılaşıyorsunuz. Gelişmiş becerilerin yanı sıra, etkileşimli hikaye, yeni oyun modları ve synthwave müziği oyunda sunuluyor.

Bir sonraki haftanın oyunu içinse geri sayım süreci başladı. 24 saatten daha kısa bir süre içinde hangi gizemli oyunun ücretsiz olarak verildiğini Epic Games'in anasayfasında görebileceğiz.