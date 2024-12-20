Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği yeni oyun belli oldu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:18

Güncelleme: 20.12.2024 - 19:18

Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyun verme konusunda elini hiç korkak alıştırmıyor ve aralık ayının sonuna kadar 16 kadar oyunu ücretsiz veriyor. Platformda ücretsiz olarak verilecek yeni oyun ise belli oldu.

EPIC GAMES ÜZERİNDE ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUN

Epic Games'te ücretsiz olarak verilen bir diğer oyun Astrea Six Sided Oracles oldu. Normalde 189 TL'ye satılan oyun, yapılan kampanya sonrası ücretsiz olarak veriliyor.

Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 21 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Astrea Six Sided Oracles, kartlar yerine zarlar ve ikili "hasar" sistemi kullanarak deste kurucularının senaryosunu tersine çeviren bir DICE deste kurma roguelike oynanışı sunuyor.

Bir sonraki haftanın oyunu içinse geri sayım süreci başladı. 24 saatten daha kısa bir süre içinde hangi gizemli oyunun ücretsiz olarak verildiğini Epic Games'in anasayfasında görebileceğiz.