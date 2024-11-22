Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun

Epic Games normalde 194 TL'ye satılan Beholder oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 08:21

Epic Games ücretsiz verdiği oyun listesini güncellemeye devam ediyor. 28 Kasım'a kadar ücretsiz olarak verdiği oyun Beholder oldu. Oyuna sahip olmak için normalde 194 TL ödeme yapmak gerekiyor ancak Epic, haftalık ücretsiz oyun kapsamında bu oyunu ay sonuna kadar ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games'in ücretsiz verdiği oyun Beholder'da oyuncular totaliter bir ülkede devlet tarafından atanmış bir evin sahibi oluyor. Devlete karşı komplo kurabilecek her kiracıyı dinleme cihazları yerleştirerek dinlemek ya da dairelerine gizlice girerek bilgi toplamanız gerekiyor. Her ne kadar devleti ele geçirmek isteyen kişilerin planlarını öğrendiğinizde bildirmeniz zorunlu olsa da bildirmemek de bir seçenek.

Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabı üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. 28 Kasım saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.  


Etiketler: #Epic Games

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