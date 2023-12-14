Epic Games 719 TL olan oyunu kısa süreliğine ücretsiz veriyor
Epic Games her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Destiny 2: Legacy Collection (2023) oldu.
Epic Games oyunseverler için her hafta oyunları ücretsiz olarak satın almayı sağlıyor. Oyuncular bir kez kütüphanelerine ücretsiz olarak ekledikleri bu oyunlara tamamen sahip oluyorlar. Destiny 2: Legacy Collection normalde 719 TL'ye satılıyor ama kampanya kapsamında kısa süreliğine ücretsiz.
EPIC GAMES'İN YENİ ÜCRETSİZ SUNDUĞU OYUN
Oyun mağazası yıllar önce GTA IV ile başlattığı bu süreci, yüzlerce oyunun ücretsiz olarak verilmesiyle devam ettiriyor. Destiny 2: Legacy Collection (2023), 20 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.
Destiny 2: Legacy Collection, bir koleksiyon paketi olsa da ana oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sebeple ana oyunu ücretsiz kütüphaneye ekledikten sonra bu çoklu paketi oynamak mümkün hale gelecek.
Oyun içinde ise The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep yer alıyor. Oyunseverlere üç destansı sefer, 37 egzotik silah, 15 egzotik zırh parçası, Statis gücü gibi ekstralar da sunuluyor.
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