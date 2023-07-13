Epic Games normalde 115 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:41

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:41

Epic Games oyunseverler için her hafta yeni bir oyunu ücretsiz olarak satın almayı sağlıyor. Oyuncular bir kez kütüphanelerine ücretsiz olarak ekledikleri bu oyunlara tamamen sahip oluyorlar.

Oyun mağazası yıllar önce GTA IV ile başlattığı bu süreci, yüzlerce oyunun ücretsiz olarak verilmesiyle devam ettiriyor. 13 Temmuz saat 18.00'den itibaren ise Train Valley 2 oyununu ücretsiz sunuyor.

Şehir kurma oyunu olan Train Valley, bulmaca odaklı ve tek oyunculu. Oyun adıyla uyumlu olarak demiryolu inşa etmeye odaklanıyor. İlk oyunun sevilmesinin ardından çıkan ikinci oyun, önceki oyunda olmayan bazı yenilikleri de içinde barındırıyor.

Oyun ilerledikçe zorlaşıyor ve bu evreni sevenler tarafından da biliniyor.