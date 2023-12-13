Steam ardından şimdi de EA Play: TL ile ödeme almıyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:24

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:24

Türk Lirasını terk eden bir diğer platform da EA Play oldu. Electronic Arts, TL kullanmayı bıraktı. Buna göre artık abonelikler ya da platformdaki oyunlar dolar cinsinden ödenecek. Bu da abonelik fiyatını 3 buçuk kat arttı. Peki, ne olacak?

EA PLAY DE TL'Yİ TERK ETTİ

Tıpkı Steam gibi oyunseverlerin EA Play için de dolar cinsinden ödeme yapması gerekiyor.

Hizmetin abonelik ücreti de bu oranda arttı. Daha önce aylık 39.99 TL'den yıllık 249.99 TL'ye satın alınan abonelikler artık 4.99 ve 29.99 dolar olarak güncellendi. Bu da dolar ve Türk Lirası arasındaki farkın açıldıkça fiyatın artması ya da düşmesi anlamına geliyor.

Güncel dolar kuruna(29.06) göre aylık abonelik 39.99 TL'den yaklaşık 145 TL'ye çıktı. Yıllık abonelik ise 249.99 TL'den yaklaşık 871 TL'ye kadar çıktı.

Öte yandan EA Play aboneliği Xbox mağazası üzerinden hala Türk Lirası olarak satın alınabiliyor. Oradaki fiyatı en son güncel fiyattan yani aylık 39.99 TL ödenerek alınabilir.