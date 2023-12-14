Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!
Epic Games, yılın son ayının ortasında yeni bir indirim dönemine girdi. Yılbaşı Tatil İndirimi 2023, 10 Ocak 2024'te son bulacak.
Epic Games, ücretsiz verdiği oyunlarda sıklıkla gündeme gelirken, yılın son ayında indirim sezonuna girdi. 200 TL ve üzeri oyunlarda normal indirime ek olarak yüzde 33'lük bir indirim daha yapan Epic'te yılın oyunlarından olan Alan Wake 2'de de indirim var.
Popüler oyunlarda da yapılan bu 'Yılbaşı Tatil İndirimi' yaklaşık 1 ay sürecek. 10 Ocak 2024'te son bulacak bu indirimlerde her gün dağıttığı ücretsiz oyunlara da 1 ay ara vermiş olacak.
İşte indirimde olan oyunlar:
|Oyunlar
|Normal Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Alan Wake 2
|912 TL
|488,73 TL (yüzde 20+yüzde 33)
|EA Sports FC 24
|1.199 TL
|321,59 TL (yüzde 60+yüzde 33)
|The Lord of the Rings: Return to Moria
|309 TL
|175,97 TL (yüzde 15+yüzde 33)
|Ghostrunner 2
|679 TL
|387,25 (yüzde 15+yüzde 33)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|398,18 TL (yüzde 30+yüzde 33)
|Dead Island 2
|429 TL
|172,45 (yüzde 40+yüzde 33)
|The Crew Motorfest
|1.199 TL
|401,66 TL (yüzde 50+yüzde 33)
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|481,99 TL (yüzde 40+yüzde 33)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|254,26 TL (yüzde 67+yüzde 33)
|Star Wars: Jedi Survivor
|1.199 TL
|401,99 TL (yüzde 50+yüzde 33)
|Immortals of Aveum
|999,99 TL
|267,99 TL (yüzde 60+yüzde 33)
|The Outlast Trials
|269 TL
|135,17 TL (yüzde 25+yüzde 33)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|441,79 TL (yüzde 40+yüzde 33)
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|361,39 TL (yüzde 40+yüzde 33)
|God of War
|899 TL
|301,16 (yüzde 50+yüzde 33)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|493,34 TL (yüzde 33+yüzde 33)
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