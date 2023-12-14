Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:20

Epic Games, ücretsiz verdiği oyunlarda sıklıkla gündeme gelirken, yılın son ayında indirim sezonuna girdi. 200 TL ve üzeri oyunlarda normal indirime ek olarak yüzde 33'lük bir indirim daha yapan Epic'te yılın oyunlarından olan Alan Wake 2'de de indirim var.

Popüler oyunlarda da yapılan bu 'Yılbaşı Tatil İndirimi' yaklaşık 1 ay sürecek. 10 Ocak 2024'te son bulacak bu indirimlerde her gün dağıttığı ücretsiz oyunlara da 1 ay ara vermiş olacak.

İşte indirimde olan oyunlar: