Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!

Epic Games, yılın son ayının ortasında yeni bir indirim dönemine girdi. Yılbaşı Tatil İndirimi 2023, 10 Ocak 2024'te son bulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:20
Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!
Abone Ol google-news

Epic Games, ücretsiz verdiği oyunlarda sıklıkla gündeme gelirken, yılın son ayında indirim sezonuna girdi. 200 TL ve üzeri oyunlarda normal indirime ek olarak yüzde 33'lük bir indirim daha yapan Epic'te yılın oyunlarından olan Alan Wake 2'de de indirim var. 

Popüler oyunlarda da yapılan bu 'Yılbaşı Tatil İndirimi' yaklaşık 1 ay sürecek. 10 Ocak 2024'te son bulacak bu indirimlerde her gün dağıttığı ücretsiz oyunlara da 1 ay ara vermiş olacak. 

İşte indirimde olan oyunlar:

OyunlarNormal Fiyatıİndirimli fiyatı
Alan Wake 2912 TL 488,73 TL (yüzde 20+yüzde 33)
EA Sports FC 24 1.199 TL321,59 TL (yüzde 60+yüzde 33)
The Lord of the Rings: Return to Moria309 TL175,97 TL (yüzde 15+yüzde 33)
Ghostrunner 2679 TL387,25 (yüzde 15+yüzde 33)
Assassin's Creed Mirage849 TL398,18 TL (yüzde 30+yüzde 33)
Dead Island 2 429 TL172,45 (yüzde 40+yüzde 33)
The Crew Motorfest1.199 TL401,66 TL (yüzde 50+yüzde 33)
Mortal Kombat 11.199 TL481,99 TL (yüzde 40+yüzde 33)
Red Dead Redemption 21.150 TL254,26 TL (yüzde 67+yüzde 33)
Star Wars: Jedi Survivor1.199 TL 401,99 TL (yüzde 50+yüzde 33)
Immortals of Aveum999,99 TL267,99 TL (yüzde 60+yüzde 33)
The Outlast Trials 269 TL135,17 TL (yüzde 25+yüzde 33)
Marvel's Spider-Man Remastered1.099 TL441,79 TL (yüzde 40+yüzde 33)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales899 TL361,39 TL (yüzde 40+yüzde 33)
God of War 899 TL 301,16 (yüzde 50+yüzde 33)
The Last of Us Part I1.099 TL493,34 TL (yüzde 33+yüzde 33)

Epic Games Yılbaşı Tatil İndirimi Epic Games indirim Epic Games indirimdeki oyunlar Epic Games indirimleri

İlgili Haberler

Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games için indirim dönemi başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Epic Games bu hafta normalde 140 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games bu hafta normalde 140 TL olan oyunu ücretsiz veriyor
Epic Games yanlışlıkla ücretsiz yapmıştı; 1 milyon TL'ye çıktı!

Epic Games yanlışlıkla ücretsiz yapmıştı; 1 milyon TL'ye çıktı!

En Çok Okunan Haberler