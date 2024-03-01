Epic Games normalde 20 TL'ye satılan oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu sefer Aerial_Knight's Never Yield adlı oyunu ücretsiz olarak sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:00
Epic Games normalde 20 TL'ye satılan oyunu ücretsiz veriyor
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Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Aerial_Knight's Never Yield oldu. Aerial_Knight's Never Yield normalde Epic'te 20 TL'ye satılıyor.

Epic, 7 Mart saat 19.00'a kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ ÜCRETSİZ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Aerial_Knight's Never Yield'ı bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Aerial_Knight's Never Yield aksiyon ve bağımsız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ve açıklama kısmında şunlar yer alıyor: ''Wally'nin yerine geç. Geçmişinde kaybettiğini yeniden kazanmış gizemli bir karakter. Umarım rakiplerini geride bırakabilecek kadar hızlısındır. Mükemmel kombinasyonlara ulaşabilmek ve karşına çıkmak için bekleyen zorlukları aşmak için Koş, Zıpla, Kay veya İleri Atıl.''


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