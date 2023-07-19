Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 08:00

Güncelleme: 19.07.2023 - 08:00

Epic Games'te bu hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ikisi belli oldu. Bazı haftalar tek bazı haftalar ise iki tane oyunu ücretsiz olarak veren Epic, The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers oyunlarını sunuyor.

BU HAFTA DA İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİYOR

Her iki oyun da 20 Temmuz tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 27 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak alınan bu oyunlar, sonsuza kadar kullanıcıların kütüphanesinde kalıyor.

Murder by Numbers bir bulmaca oyunu. Oyunculrın ipuçlarını bulmak için piksel bulmacalarını çözmesi gerekiyor. Bu ipuçlarını kullanarak tanıkları sorgulayarak gizem çözülebiliyor. Oyunun resmi açıklamasında ise şu satırlar yer alıyor:

"Los Angeles, 1996. Honor Mizrahi, dedektiflik temalı ünlü bir TV dizisinde oynayan bir aktristir. Ancak patronu onu kovduktan birkaç dakika sonra ölünce kendini bir cinayet gizeminin başrolünde bulur. Gizemli bir olayın ardından gözden çıkarılan bir keşif robotu olan SCOUT ile birlik olarak kendisini temize çıkarmak için çalışmalara başlar ve yeni bir dedektif ikili doğar!

Ünlü besteci Masakazu Sugimori'den (Phoenix Wright: Ace Attorney, Ghost Trick ve Viewtiful Joe) enerjik oyun müziklerinin eşliğinde TV stüdyolarında, gösterişli ödül törenlerinde, drag kulüplerinde ve daha fazlasında bir dizi cinayeti araştır.

Hatoful Boyfriend'in yaratıcısı olan eşsiz isim Hato Moa tarafından tasarlanan çeşitli acayip ve harika karakterleri sorgulayarak karanlık bir komployu çöz.

90'ların modası! Eğlenceli parçalar! Küstah tavırlar! Tartışmaya açık şakalar! Drag queen'ler! Tüm bunlar ve daha fazlası Murder by Numbers'da seni bekliyor!"

İster tek ister de çok oyunculu oynanabilen The Elder Scrolls Online içinse resmi oyun açıklaması şu şekilde:

"Ödüllü çevrim içi çok oyunculu RYO'da 22 milyondan fazla oyuncuya sen de katıl, yaşayan bir Elder Scrolls dünyasındaki sürekli genişleyen hikayeyi deneyimle. Arkadaşlarınla zengin ve canlı bir dünyayı keşfet veya tek başına bir maceraya atıl. Kuşandığın silahlardan öğrendiğin becerilere kadar, karakterinin görünüşünü ve oynanışını istediğin gibi kontrol et. Verdiğin kararlar kaderini belirleyecek. Uçsuz bucaksız bu dünyaya hoş geldin.

DİLEDİĞİN GİBİ OYNA

Savaşa gir, eşya oluştur, çal, istila et veya keşfe çık. Kendi oyun tarzını yaratmak için farklı silah, zırh ve yetenek türlerini bir araya getir. Sürekli büyüyen Elder Scrolls dünyasında seçim senin.

KENDİ HİKAYENİ ANLAT

Kayıp ruhunu bulmaya ve dünyayı Oblivion'dan kurtarmaya çalışırken Tamriel'in sırlarını keşfet. Dünyanın herhangi bir yerindeki hikâyeyi istediğin sırayla, ister tek başına ister başkalarıyla deneyimle!

ÇOK OYUNCULU RYO

Arkadaşlarınla görevler tamamla, canavarlarla dolu tehlikeli zindanları keşfetmek için diğer maceracılarla bir araya gel veya destansı PvP savaşlarında yüzlerce oyuncuya katıl."