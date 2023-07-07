Epic Games'in yeni ücretsiz olan oyunu!
Her hafta farklı oyunları ücretsiz bir şekilde sunan eden Epic Games, bu hafta Grime'i ücretsiz olarak sunuyor.
Epic Games'te bu hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyun belli oldu. Daha önce de ortaya çıktığı gibi Grime bu hafta boyunca ücretsiz bir şekilde oyun kütüphanesine eklenebilecek. Bundan önce Epic'te ücretsiz olarak sunulan oyun The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos olmuştu.
OYUN BU HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ OLARAK EKLENEBİLİYOR
Normalde 39 TL değerindeki oyun 13 Temmuz 18.00'e kadar ücretsiz sahip olunabiliyor. Bu süre içinde oyunu kütüphanenize ücretsiz bir şekilde kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
GRIME hızlı, hataya yer vermeyen bir Aksiyon-Macera RYO(Rol Yapma Oyunu). Anatomik entrika dolu bir dünyayı parçalarına ayırırken düşmanlarını biçim ve işlevi değişen canlı silahlarla ezip geçtikten sonra, bedenini güçlendirmek için onlardan artakalanları kullanabiliyorsunuz.
Epic'te 13 Temmuz'dan sonra da Train Valley 2 ücretsiz hale gelecek.
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