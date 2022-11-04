Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen iki yeni oyun

04 Kasım 2022 Cuma, 11:51

Ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden Epic Games bu hafta ki yeni ücretsiz oyun daha veriyor. Filament ve Rising Storm 2: Vietnam oyunlarını ücretsiz olarak indirmeye açan oyun mağazası, 17 Kasım tarihinde de Alba-A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics oyunlarını ücretsiz dağıtacak.

İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞILABİLİR DURUMDA

Oyunları merak edenler ve bilmeyenler için Epic Games'te Filament için açıklama kısmında şunlar yazıyor:

“Kablo temelli zorlayıcı bulmacaları çöz ve Alabaster’ın mürettebatının başına neler geldiğini açığa çıkar. Şimdi İpucu Sistemi (Hint System) ile birlikte (çok zorlayıcı bulmacaları için).”

Rising Storm 2: Vietnam



''Red Orchestra Serisinin Vietnam yorumu: 64 oyunculu Çok Oyunculu karşılaşmalar; 20+ harita; ABD Ordusu ve Deniz Kuvvetleri, PAVN/NVA, NLF/VC; Avustralyalılar ve ARVN kuvvetleri; 50+ silah; 4 uçurabilen helikopter; mayınlar, tuzaklar ve tüneller; Vahşi. Özgün. Cesur. Karakter özelleştirme.”