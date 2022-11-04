Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen iki yeni oyun
Epic Games'in bu hafta hangi iki oyunu ücretsiz vereceği belli oldu.
Ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden Epic Games bu hafta ki yeni ücretsiz oyun daha veriyor. Filament ve Rising Storm 2: Vietnam oyunlarını ücretsiz olarak indirmeye açan oyun mağazası, 17 Kasım tarihinde de Alba-A Wildlife Adventure ve Shadow Tactics oyunlarını ücretsiz dağıtacak.
İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞILABİLİR DURUMDA
Oyunları merak edenler ve bilmeyenler için Epic Games'te Filament için açıklama kısmında şunlar yazıyor:
“Kablo temelli zorlayıcı bulmacaları çöz ve Alabaster’ın mürettebatının başına neler geldiğini açığa çıkar. Şimdi İpucu Sistemi (Hint System) ile birlikte (çok zorlayıcı bulmacaları için).”
Rising Storm 2: Vietnam
''Red Orchestra Serisinin Vietnam yorumu: 64 oyunculu Çok Oyunculu karşılaşmalar; 20+ harita; ABD Ordusu ve Deniz Kuvvetleri, PAVN/NVA, NLF/VC; Avustralyalılar ve ARVN kuvvetleri; 50+ silah; 4 uçurabilen helikopter; mayınlar, tuzaklar ve tüneller; Vahşi. Özgün. Cesur. Karakter özelleştirme.”
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