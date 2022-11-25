Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu! Star Wars: Squadrons

25 Kasım 2022 Cuma, 07:50

Ücretsiz oyun dağıtmaya devam eden Epic Games'in bu hafta yeni ücretsiz oyununu duyurdu. Star Wars: Squadrons ücretsiz olarak indirmeye açan oyun mağazası, 1 Aralık tarihine kadar oyunseverlerin karşısında olacak.

STAR WARS HAYRANLARININ HOŞUNA GİDECEK OYUN

Epic Games'in farklı türlerde oyunlar sunduğu 'ücretsiz oyun haftası' bu hafta Star Wars'tan bir oyuna ev sahipliği yapıyor. Serinin uzay uçuş simülasyonu olan oyun, 2020 yılında piyasaya sürülmüştü.

Simülasyon türünü sevenlerle Star Wars hayranlarını tek bir potada eriten oyunun çok ve tek oyunculu modları bulunuyor. Oyun normal şartlar altında 280 TL'ye satılıyordu.

Epic Games tarafında oyunun açıklama kısmında şu detaylara yer veriliyor:

"Squadrons'taki özgün pilotluk deneyimiyle starfighter savaş sanatında ustalaş. Kemerini bağla, filonla birlikte uzaydaki çok oyunculu birinci şahıs it dalaşlarının adrenalinini hisset ve heyecan verici STAR WARS™ tek oyunculu hikâyede pilot olmanın ne anlama geldiğini öğren."