Epic Games'e Steam'de yıllardır olan özellik geldi

Epic Games bir süredir her hafta hediye ettiği oyunlarla gündeme geliyor olsa da yeni özellikleri de bünyesine katıyor. Buna göre Epic'te artık kullanıcılar satın aldıkları oyunları başka oyunculara hediye edebilecek.

Normalde Steam gibi platformlarda uzun zamandır sunulan özellik, Epic Games'e yeni geldi.

Bir oyunu hediye etmek isterseniz Epic Games'te satın almak istediğiniz oyunun sayfasına girmeniz gerekiyor, sonrasında hediye olarak satın alma seçeğini bulun ve hediyeyi göndermek istediğiniz kişiyi seçin, buradan sonra klasik satın alma işlemini uygulamak gerekiyor.

Arkadaşınız oyunu kabul ettiği zaman tıpkı Steam'de hediye olarak alınan oyun sistemi gibi size bir bildirim gelecek.