Cumhuriyet Gazetesi Logo
Honor'un yeni Robot Phone'u gösterildi!

Honor'un yeni Robot Phone'u gösterildi!

19.11.2025 20:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Honor'un yeni Robot Phone'u gösterildi!

Honor, aksiyon kamerasına benzeyen bir aparata sahip Robot Phone'u sergiledi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Honor, Mobile World Congress 2026'dan önce yeni bir telefon tanıttı. 

Telefonun üst kısmında yer alan kamera lensi dikkat çekiyor. Honor Robot Phone farklı tasarım seçenekleriyle sınırlı sayıda kişinin katılabildiği bir etkinlikte sergilendi. 

Telefonun söylendiğine göre arka tasarımı iPhone 17'lere benziyor. Telefonun siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Image

Robot Phone, arka tarafta alüminyum kasa ve kamera adasına sahip ve alt kısımda cam pencere sahip olacak. 

Telefonda yer alan Gimbal kamera ise çekim sırasında hareket edebilmeyi sağlayan yapıya sahip. Bu da cihazın farklı özelliklerine referans verecek. Örneğin cihazda yapay zeka özellikleri yer alacak ve bu hareket takibi yapabilen kamera etkileşim kurmayı sağlayacak.

Telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #telefon #akıllı telefon #honor

İlgili Haberler

Hırsızların iPhone talebi; çaldıkları telefon iPhone değilse atıyorlar
Hırsızların iPhone talebi; çaldıkları telefon iPhone değilse atıyorlar Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Londra'da hırsızlar çaldıkları telefonun değerini iPhone olup olmamasına göre seçiyor.
Akıllı telefon fiyatlarını pahalı mı buluyorsunuz? 2026 yılında daha kötü olacak
Akıllı telefon fiyatlarını pahalı mı buluyorsunuz? 2026 yılında daha kötü olacak Akıllı telefon fiyatlarının her yıl yükseldiğini görüyoruz. Özelliklerin artması, üretim maliyetlerinin her geçen gün artması ve dahası. Telefon fiyatları her yıl artarken, 2026 yılında dramatik bir artış bekleniyor.
Meta, açılan tekel davasını kazandı
Meta, açılan tekel davasını kazandı Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın almasıyla ilgili Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasında şirketin tekel oluşturmadığına karar verildi.