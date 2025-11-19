Honor'un yeni Robot Phone'u gösterildi!

Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden Honor, Mobile World Congress 2026'dan önce yeni bir telefon tanıttı.

Telefonun üst kısmında yer alan kamera lensi dikkat çekiyor. Honor Robot Phone farklı tasarım seçenekleriyle sınırlı sayıda kişinin katılabildiği bir etkinlikte sergilendi.

Telefonun söylendiğine göre arka tasarımı iPhone 17'lere benziyor. Telefonun siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Robot Phone, arka tarafta alüminyum kasa ve kamera adasına sahip ve alt kısımda cam pencere sahip olacak.

Telefonda yer alan Gimbal kamera ise çekim sırasında hareket edebilmeyi sağlayan yapıya sahip. Bu da cihazın farklı özelliklerine referans verecek. Örneğin cihazda yapay zeka özellikleri yer alacak ve bu hareket takibi yapabilen kamera etkileşim kurmayı sağlayacak.

Telefonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine yönelik bir açıklama yapılmadı.