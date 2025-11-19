Hırsızların iPhone talebi; çaldıkları telefon iPhone değilse atıyorlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.11.2025 20:01:00
Haber Merkezi
Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Londra'da hırsızlar çaldıkları telefonun değerini iPhone olup olmamasına göre seçiyor.

Telefon hırsızları çaldıkları cihazın değerine göre tercih değiştirmeye başladı. Yeni ortaya çıkan bir rapor Londra'da gerçekleştirilen telefon hırsızlıklarının iPhone tarafına çevrildiğini ortaya koydu. Buna göre hırsızlar iPhone dışındaki cihazları istenmeyen cihaz olarak görüyor ve eğer iPhone değilse telefonu gözden çıkartıyor.

HIRSIZLAR iPHONE'LARLA DAHA ÇOK İLGİLENİYOR

Londra'da yerel gazetecilik faaliyetleri yürüten London Centric tarafından hazırlanan bir haberde hırsızların çaldıkları telefonlar Android çıkınca bu telefonları bıraktıkları aktarılıyor.

Londra'daki telefon hırsızlarının ellerine geçen her cihazı ayrım gözetmeksizin çalacakları düşünülse de birçoğu yalnızca Apple iPhone'larla ilgileniyor. Bunun en büyük sebebi, iPhone'ların diğer telefon markalarının modellerine göre daha az değer kaybetmesi oluyor. 

Hikayelerini London Centric ile paylaşan çok sayıda Android kullanıcısı, telefonları çalındıktan kısa bir süre sonra bir şekilde cihazlarının geri verildiğini söyledi.

Image

Yer verilen raporda, Londra'daki Android kullanıcılarının bazılarının hikayeleri aktarıldı; bunların birçoğunun Samsung Galaxy cihaza sahipti. Hikayelerden birinde bir kişinin bir grup hırsız tarafından telefonu, kamerası ve başındaki beresi çalındı ancak hırsızlardan biri dönüp telefonu gasp ettikleri kişiye geri verdi sebebi telefonun Samsung olmasıydı. 

Bir diğer olayda ise akıllı telefon bisikletli bir hırsız tarafından çalınıyor ancak hırsız telefona bakıp Samsung olduğunu görünce yere fırlatıp kaçıyor. 

Bu gibi olayların yükselişinde iPhone'un ikinci el piyasasının kuvvetli olması, değerli iç parçalara sahip olması ve evrensel talep gibi sebepler sayılabilir.

İlgili Konular: #iphone #apple #akıllı telefon

