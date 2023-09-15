Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:54

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:54

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games dün itibarıyla birçok oyunda indirim yaptı. Eylül ayı indirimlerinde birçok AAA (Büyük bütçeli oyunlar) indirime girdi.

İndirime giren oyunlar arasında bu sene çıkan Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunlar da yer aldı.

Ayrıca Rockstar Games'in popüler oyunları Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirim ile 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. Grand Theft Auto 5 ise yüzde 50 indirim ile 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü.

İşte Epic Games'in Eylül ayı indirimlerinde öne çıkan oyunlar: