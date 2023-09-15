Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!

Oyun satın alma platformu Epic Games Eylül ayına özel indirimler düzenledi. İndirime giren oyunlar arasında bu sene çıkan Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunlar da yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:54
Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!
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Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games dün itibarıyla birçok oyunda indirim yaptı. Eylül ayı indirimlerinde birçok AAA (Büyük bütçeli oyunlar) indirime girdi. 

İndirime giren oyunlar arasında bu sene çıkan Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunlar da yer aldı.

Ayrıca Rockstar Games'in popüler oyunları Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirim ile 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. Grand Theft Auto 5 ise yüzde 50 indirim ile 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü. 

İşte Epic Games'in Eylül ayı indirimlerinde öne çıkan oyunlar: 

OYUNNORMAL FİYATİNDİRİMLİ FİYAT

İNDİRİM

YÜZDESİ

Red Dead Redemption 21.150 TL379,50 TLyüzde 67
It Takes Two399,99 TL139,99 TLyüzde 65
Grand Theft Auto 5551,25 TL275,62 TLyüzde 50
Star Wars Jedi: Survivor1.199,99 TL839,99 TLyüzde 30
Ghost Recon Breakpoint
699 TL139,80 TLyüzde 80
Battlefield 2042
599,99 TL179,99 TLyüzde 70
Cities: Skylines
280 TL84 TL
yüzde 70
Need for Speed Unbound
1.199,99 TL
359,99 TL
yüzde 70
The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
349 TL
87,25 TL
yüzde 75
SnowRunner
150 TL
75 TL
yüzde 50
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
589 TL
117,80 TL
yüzde 80
For Honor
349 TL
52,35 TL
yüzde 85
F1 23
1.199,99 TL
719,99 TL
yüzde 40
Metro Exodus
187 TL
37,40 TL
yüzde 80
Dead Space
999,99 TL
599,99 TL
yüzde 40
Mount & Blade 2: Bannerlord
349,99 TL
279,99 TL
yüzde 20
Disco Elysium – The Final Cut
61 TL
15,25 TL
yüzde 75
PC Building Simulator 2
161 TL
120,75 TL
yüzde 25
A Plague Tale: Requiem
550 TL
275 TL
yüzde 50
Battlefield 5
499 TL
99,99 TL
yüzde 80

Player Alanı
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