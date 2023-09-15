Epic Games, eylül ayı indirimleri başladı: Yeni çıkan Star Wars oyunu indirime girdi!
Oyun satın alma platformu Epic Games Eylül ayına özel indirimler düzenledi. İndirime giren oyunlar arasında bu sene çıkan Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunlar da yer aldı.
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games dün itibarıyla birçok oyunda indirim yaptı. Eylül ayı indirimlerinde birçok AAA (Büyük bütçeli oyunlar) indirime girdi.
İndirime giren oyunlar arasında bu sene çıkan Star Wars Jedi: Survivor gibi oyunlar da yer aldı.
Ayrıca Rockstar Games'in popüler oyunları Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirim ile 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. Grand Theft Auto 5 ise yüzde 50 indirim ile 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü.
İşte Epic Games'in Eylül ayı indirimlerinde öne çıkan oyunlar:
|OYUN
|NORMAL FİYAT
|İNDİRİMLİ FİYAT
İNDİRİM
YÜZDESİ
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|379,50 TL
|yüzde 67
|It Takes Two
|399,99 TL
|139,99 TL
|yüzde 65
|Grand Theft Auto 5
|551,25 TL
|275,62 TL
|yüzde 50
|Star Wars Jedi: Survivor
|1.199,99 TL
|839,99 TL
|yüzde 30
|Ghost Recon Breakpoint
|699 TL
|139,80 TL
|yüzde 80
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|179,99 TL
|yüzde 70
|Cities: Skylines
|280 TL
|84 TL
|yüzde 70
|Need for Speed Unbound
|1.199,99 TL
|359,99 TL
|yüzde 70
|The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition
|349 TL
|87,25 TL
|yüzde 75
|SnowRunner
|150 TL
|75 TL
|yüzde 50
|Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
|589 TL
|117,80 TL
|yüzde 80
|For Honor
|349 TL
|52,35 TL
|yüzde 85
|F1 23
|1.199,99 TL
|719,99 TL
|yüzde 40
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|yüzde 80
|Dead Space
|999,99 TL
|599,99 TL
|yüzde 40
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|349,99 TL
|279,99 TL
|yüzde 20
|Disco Elysium – The Final Cut
|61 TL
|15,25 TL
|yüzde 75
|PC Building Simulator 2
|161 TL
|120,75 TL
|yüzde 25
|A Plague Tale: Requiem
|550 TL
|275 TL
|yüzde 50
|Battlefield 5
|499 TL
|99,99 TL
|yüzde 80
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