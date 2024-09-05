Epic Games iki oyunu daha ücretsiz olarak veriyor

Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:43

Güncelleme: 05.09.2024 - 19:43

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Özellikle Türkiye'de kur farkından kaynaklı olarak Steam gibi platformlarda oyun fiyatları çok yükseldi. Haliyle Epic Games'in verdiği ücretsiz oyunlar dikkat çekiyor.

Epic Games'in ücretsiz verdiği son oyunlar ise Football Manager 2024 ve Sniper Ghost Warrior Contracts oldu.

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ VERDİĞİ İKİ OYUN

Football Manager 2024 herkesin bildiği futbol oyunu. Normalde 1.199 TL'ye satılıyor. Epic, 12 Eylül'e kadar bu oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Sniper Ghost Warrior Contracts, realistik bir modern savaş oyananış dinamiğine sahip. Normalde 419 TL olan oyun da 12 Eylül'e kadar ücretsiz olarak veriliyor.

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz oyunları bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.