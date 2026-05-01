Epic Games iki oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games her hafta yeni oyunlar veriyor. Bu hafta hem 7 Mayıs'a kadar ücretsiz oyun veriliyor hem de Harry Potter serisinin 25'inci yılı dolayısıyla Hogwart Legacy ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklenebiliyor.

Bu hafta Oddsparks: An Automation Adventure ücretsiz olarak veriliyor. Oyun bağımsız, macera ve strateji türünde sınıflandırılıyor. Eşli, tek ya da çevrimiçi olarak oynanabiliyor. Oyunda amacınız tasarlamak, dekore etmek, inşa etmek ve bunları işler bir şekilde otomatik hale getirmek.