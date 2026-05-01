Bilim dünyası açıkladı: Her gün multivitamin içmek vücutta neleri değiştiriyor?

Günümüzün hızlı temposunda dengeli beslenmek her geçen gün zorlaşırken, bağışıklık sisteminin "ağır topları" olarak bilinen çinko, C vitamini ve D vitamini eksiklikleri toplum genelinde yaygınlaşıyor. Yapılan son araştırmalar, özellikle güneş ışığından yeterince yararlanamayan ve kronik yorgunluktan şikayet eden bireyler için multivitaminlerin kritik bir "beslenme köprüsü" kurduğunu gösteriyor. Bilimsel çalışmalar, sadece 12 haftalık düzenli kullanımın bile kan değerlerinde gözle görülür iyileşmeler sağladığını kanıtlıyor.

ZİHİNSEL PERFORMANS VE ENERJİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Multivitaminlerin en dikkat çekici etkilerinden biri zihinsel keskinlik üzerinde görülüyor. 2.600 yetişkinin üç yıl boyunca izlendiği kapsamlı bir araştırma, günlük multivitamin kullanımının hafıza, dikkat ve planlama gibi "yürütücü işlevleri" iyileştirdiğini saptadı. Özellikle odaklanma sorunu yaşayan yaşlı yetişkinler için bu takviyeler, bilişsel gerilemeye karşı bir kalkan görevi görebiliyor.

Enerji seviyelerinde ise cinsiyete göre farklılıklar gözlemleniyor. Deneyler, düzenli kullanımın ardından erkeklerde fiziksel dayanıklılığın arttığını, kadınlarda ise zihinsel yorgunluk ve stres düzeyinin azaldığını ortaya koyuyor. "Enerji katili" olarak tanımlanan demir eksikliği konusunda da multivitaminler, depoların bir ay gibi kısa bir sürede toparlanmasına yardımcı oluyor.

HAMİLELİK DÖNEMİ VE RUH SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK DESTEK

Beslenme ve ruh sağlığı arasındaki bağ, sanılandan çok daha derin. Multivitaminlerin içeriğindeki B vitaminlerinin depresyon ve anksiyete semptomlarını hafiflettiği, yüksek doz D vitamininin ise kaygı bozuklukları üzerinde olumlu etkiler yarattığı bilimsel raporlara yansıyor. Uzmanlar, bu takviyelerin profesyonel psikolojik desteğin yerini tutmayacağını ancak tedavi sürecine güçlü bir destek sunabileceğini belirtiyor.

Hamilelik sürecinde ise tablo çok daha hayati bir hal alıyor. Prenatal (doğum öncesi) vitaminlerin kullanımı; anemi, gestasyonel diyabet ve bebeklerde oluşabilecek nöral tüp defekti risklerini minimize ediyor. Özellikle kadınların %28'inin hamileliğin son aylarında demir eksikliği yaşadığı gerçeği, bu takviyelerin önemini bir kez daha kanıtlıyor.

HERKES MULTİVİTAMİN KULLANMALI MI? UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Diyetisyen Melissa Mitri ve Kelsey Lorencz, multivitaminlerin herkes için bir "zorunluluk" olmadığını vurguluyor. Sağlıklı ve dengeli beslenen bir birey için bu takviyeler gereksiz olabilirken; yaşlılar, iştah kaybı yaşayanlar ve kronik hastalıkları olanlar için hayati bir boşluğu dolduruyor.

Takviye seçiminde ise "etiket okuma" büyük önem taşıyor. Önerilen günlük dozun (RDA) çok üzerine çıkan ürünler, mide bulantısı ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ürün kalitesini onaylayan USP veya NSF mühürlü markaların tercih edilmesini ve herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka hekim görüşü alınması gerektiğini hatırlatıyor.