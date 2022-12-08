Epic Games iki yeni oyunu ücretsiz olarak veriyor
Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu haftaki oyunların ücretsiz olmadan önceki fiyatı 250 TL'ydi.
Epic Games ücretsiz oyun dağıtma geleneğini sürdürmeye yeni oyunlarla devam ediyor. Bu hafta oyunseverlere, 45 TL değerinde Wild Gun Machine ve 205 TL değerindeki Saints Row IV Elected sürümü ücretsiz olarak sunuluyor.
TOPLAMDA 250 TL DEĞERİNDE İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞİLEBİLİR OLUYOR
Oyun mağazası bazı haftalarda tek bir oyun verse de bu hafta iki ücretsiz oyun veriyor. Epic, 8 Aralık(bugün) başlattığı ücretsiz oyun serisini 15 Aralık'ta TSİ 19.00'da sona erdirecek. Oyunu bu iki tarih aralığında aldığınız takdirde oyun sonsuza kadar sizin oluyor.
Epic Games'te Wildcat Gun Machine direkt tek oyunculu, silahlı bir oyun olarak tanımlanıyor. Çeşitli silahlar kullanarak robotlar ve yavru kediler dünyasına giriş yapıyorsunuz.
Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 8.1, 10 veya 11 64bit
İşlemci: Intel Core i5-6xxx, AMD FX-6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 265
Depolama: 8 GB
DirectX: DirectX 11
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 bit
İşlemci: Intel i7-5xxx veya AMD FX-8370
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon RX 480
Depolama: 8 GB
DirectX: DirectX 11
Saint Row IV Re-Elected ise klasik Saint Row şöleni yaşıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimleri de şu şekilde paylaşıldı:
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD Athlon II x3
Bellek: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 260 veya AMD Radeon 5800
Depolama: 10 GB
DirectX: DirectX 10
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i3 2100T veya AMD Phenom II x4
Bellek: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6800
Depolama: 10 GB
DirectX: DirectX 11
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