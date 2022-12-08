Epic Games iki yeni oyunu ücretsiz olarak veriyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 22:57

Epic Games ücretsiz oyun dağıtma geleneğini sürdürmeye yeni oyunlarla devam ediyor. Bu hafta oyunseverlere, 45 TL değerinde Wild Gun Machine ve 205 TL değerindeki Saints Row IV Elected sürümü ücretsiz olarak sunuluyor.

TOPLAMDA 250 TL DEĞERİNDE İKİ OYUN ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞİLEBİLİR OLUYOR

Oyun mağazası bazı haftalarda tek bir oyun verse de bu hafta iki ücretsiz oyun veriyor. Epic, 8 Aralık(bugün) başlattığı ücretsiz oyun serisini 15 Aralık'ta TSİ 19.00'da sona erdirecek. Oyunu bu iki tarih aralığında aldığınız takdirde oyun sonsuza kadar sizin oluyor.

Epic Games'te Wildcat Gun Machine direkt tek oyunculu, silahlı bir oyun olarak tanımlanıyor. Çeşitli silahlar kullanarak robotlar ve yavru kediler dünyasına giriş yapıyorsunuz.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1, 10 veya 11 64bit

İşlemci: Intel Core i5-6xxx, AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 veya AMD Radeon R7 265

Depolama: 8 GB

DirectX: DirectX 11

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11 64 bit

İşlemci: Intel i7-5xxx veya AMD FX-8370

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon RX 480

Depolama: 8 GB

DirectX: DirectX 11

Saint Row IV Re-Elected ise klasik Saint Row şöleni yaşıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimleri de şu şekilde paylaşıldı:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD Athlon II x3

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 260 veya AMD Radeon 5800

Depolama: 10 GB

DirectX: DirectX 10

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 2100T veya AMD Phenom II x4

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6800

Depolama: 10 GB

DirectX: DirectX 11