Epic Games'in 22 Aralık'a kadar ücretsiz verdiği yeni oyun

21.12.2025 19:21:00
Epic Games, yıl bitene kadar her gün oyun vermeye başladı. 21 Aralık'tan 22 Aralık'a kadar ücretsiz olarak vereceği yeni oyun belli oldu.

Epic Games yıllar önce başlatmış olduğu her hafta bir yeni oyun ücretsiz hediye etme kararını her yılın sonu güncelliyor. Bu yıl da yılın son haftasına girerken, ocak ayına kadar her gün yeni bir oyun veriyor. Yeni hediye edilen oyun ise Sorry We're Closed adlı oyun oluyor. Oyun 22 Aralık Türkiye saatiyle 19.00'a kadar ücretsiz kütüphane eklenebiliyor. 22 Aralık saat 19'dan sonra ise yeni bir oyun daha erişime açılacak. Şu anda kilitli ve sırada hangi oyunun çıkacağı bilinmiyor. 

Hayatta kalma, retro ve korku dinamiklerini bir arada barındıran Sorry We're Closed, zengin bir hikayeye, derin karakterlere ve birden fazla sona sahip, nostaljik, tek oyunculu bir hayatta kalma korku oyunu. Şeytani silahlarla birinci şahıs bakış açısıyla düşmanlarla karşılaşıyorsunuz.

Daha önce 20 Aralık'ta erişime açılan 21 Aralık'ta artık ücretsiz olmayan oyun Blood West idi. Oyun canavarlarla dolu, tuhaf bir açık dünyada geçiyor. Oyun aynı zamanda, gizliliğe odaklanan birinci şahıs nişancı oyunu olarak da tanımlanıyor. 

