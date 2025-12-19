Game Pass'te hafta sonu boyunca ücretsiz oynanabilecek 7 oyun

Xbox Game Pass'te sunulan ücretsiz oyun haftası, belirli günlerde oyuncuların abonelik sisteminde yer almayan para ödenerek oynanabilen oyunları ücretsiz olarak oynamasına imkan tanıyor. 20 ve 21 Aralık günlerinde oynanabilecek oyunlar ise yeni açıklandı. Buna göre Call of Duty: Black Ops 7 dışında Fallout 76 ve NBA 2K26 gibi popüler ve sevilen oyunlar da yer alıyor.

XBOX GAME PASS'TE ÜCRETSİZ OYNANABİLECEK OYUNLAR

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential abonelerine sunulan oyunlar:

NBA 2K26

WWE 2K25

PGA Tour 2K25

Ark: Survival Ascended

The Forgotten City

Tüm Xbox kullanıcıları için sunulanlar: